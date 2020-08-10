Кальяри, Италия, 10 августа, 2020, 19:47 — ИА Регнум. В 2020 году туристическая индустрия Италии недосчитается 75% клиентов и еще большей доли доходов, таковы данные исследования профильной национальной бизнес-ассоциации Confturismo, опубликованные в понедельник, 10 августа.

(сс) Flavio Ensiki Венеция

Снизилось число отечественных туристов, практически отсутствуют туристы иностранные, самое тяжелое испытание для индустрии — отсутствие граждан ряда стран (во главе с США и некоторыми странами Азии), которые, как правило, тратили во время отдыха заметно больше итальянцев, сказано в исследовании.

Существует «конкретная» угроза потери миллиона рабочих мест, отметили также эксперты.

Туризм обеспечивает Италии около 13% ВВП (без учета косвенных доходов).