Кострома, 10 августа, 2020, 19:46 — ИА Регнум. В развитие Костромской ГРЭС вложат 88 млрд рублей. Соглашение об этом в понедельник, 10 июля подписали генеральный директор энергетического холдинга ПАО «Интер РАО» Борис Ковальчук и губернатор Костромской области Сергей Ситников — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева ИА REGNUM Машинный зал Костромской ГРЭС

Наталья Диева ИА REGNUM «Ходи веселей Кострома. Дал слово — сдержи! Успех в твоих руках!» Надпись внутри корпуса ГРЭС

Средства на модернизацию тепловой электростанции выделит российская компания «Интер РАО». В рамках соглашения в 2021 — 2025 годах планируется отремонтировать шесть из девяти энергоблоков ГРЭС, построить вторую линию газопровода высокого давления и возвести современные парогазовые установки.

«Это самый большой и самый крепкий портфель инвестиций за всю новейшую историю Костромской области. Для региона это новые рабочие места, доходы в областной бюджет, которые позволят решать огромное число социальных задач. И те 7 млрд дополнительных поступлений (налоговые платежи, ожидаемые костромской казной за время реализации инвестпроектов до 2026 года — прим. ИА REGNUM), которые окажутся в региональном бюджете, пойдут на решение вопросов и проблем пожилых людей, семей с детьми», — сказал по итогам встречи губернатор региона Сергей Ситников.

Наталья Диева ИА REGNUM Вид на Костромскую ГРЭС сверху

На шести энергоблоках заменят ресурсоопределяющее оборудование — большое количество трубопроводов, цилиндры высокого и среднего давления. За счёт этого установленная мощность каждого энергоблока увеличится с 300 МВт до 330 МВт. Новая нитка газопровода повысит надёжность снабжения существующих энергоблоков станции газом и позволит ГРЭС отказаться от использования мазута в качестве резервного топлива. Это, в свою очередь, снимет экологические риски, связанные с хранением жидких нефтепродуктов.

Отметим, что Костромская ГРЭС — самый крупный налогоплательщик в регионе. По итогам 2019 года электростанция заплатила в областной бюджет 750 млн налогов, после модернизации объемы платежей увеличатся до 2 млрд рублей в год.

Костромская ГРЭС находится рядом с городом Волгореченск в Костромской области. Она снабжает электроэнергией 40 регионов России. Основное топливо Костромской ГРЭС — газ, резервное-мазут. Станция начала работу в 1969 году.