Помпео «глубоко озадачен» арестом гонконгского магната Джимми Лая
Вашингтон, 10 августа, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 10 августа в Twitter, что «глубоко озадачен» арестом медиамагната Джимми Лая полицией Гонконга.
Майк Помпео
«Ещё одно доказательство того, что КПК лишила Гонконг свободы и ущемила права его народа», — отметил Помпео.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа магнат и спонсор гонконгской оппозиции Джимми Лай был арестован полицией Гонконга в соответствии с новым законом о нацбезопасности.
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