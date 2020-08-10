Вашингтон, 10 августа, 2020, 19:45 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил 10 августа в Twitter, что «глубоко озадачен» арестом медиамагната Джимми Лая полицией Гонконга.

Майк Помпео

«Ещё одно доказательство того, что КПК лишила Гонконг свободы и ущемила права его народа» , — отметил Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа магнат и спонсор гонконгской оппозиции Джимми Лай был арестован полицией Гонконга в соответствии с новым законом о нацбезопасности.

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