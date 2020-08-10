Архангельск, 10 августа, 2020, 19:25 — ИА Регнум. Правительство Архангельской области пересмотрит механизм распределения бюджетных средств на приобретение жилья для детей-сирот.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, в 2020 году на строительство домов и приобретение жилья для сирот предусмотрено 452,5 млн рублей, однако предоставленное муниципалитетам финансирование освоено лишь наполовину — кассовые расходы на вышеуказанные цели составили 222,5 млн рублей. За счет этих средств для детей-сирот приобретено 170 жилых помещений. Всего в очереди на получение жилья стоят 2322 сироты.

Ускорить процесс покупки жилья мешает не только отсутствие на рынке недвижимости подходящих по цене квартир — власти признают, что существует проблема неграмотного распределения бюджетных средств между муниципальными образованиями.

По данным правительства, ряд муниципальных образований не готов сегодня в полном объеме распорядиться предоставленным финансированием. Так, частичный отказ от выделенных денежных средств поступил от Верхнетоемского, Виноградовского, Красноборского, Ленского, Лешуконского и Шенкурского районов на общую сумму 14,5 млн рублей. Вопрос о перераспределении денежных средств планируют вынести на сентябрьскую сессию областного собрания депутатов. Готовность освоить их выразили Вельский, Вилегодский и Мезенский районы, а также города Коряжма, Новодвинск и Мирный.

«Больше всего меня волнует эффективность расходования средств. Распределять деньги по муниципалитетам необходимо исходя из реальных запросов территории. Так, зачастую получается, что финансирование «зависает», и мы не реализуем свои полномочия в должном объеме, — подчеркнул врио губернатора Александр Цыбульский. — Перед тем как переводить субвенцию в тот или иной муниципалитет, надо понять: востребована она там в этом году или нет. Средства должны не перераспределяться, а расходоваться в плановом порядке на приобретение жилья для детей-сирот. Нужно максимально рачительно подходить к этому вопросу».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области намерены проанализировать долговую устойчивость муниципалитетов.