Илья Свиридов Photo 2020-08-10 19-13-35

Илья Свиридов Photo 2020-08-10 19-13-35

Москва, 10 августа, 2020, 19:20 — ИА Регнум. Политик, муниципальный депутат Таганского округа Москвы и по совместительству болельщик «Спартака» Илья Свиридов пришёл с одиночным пикетом под стены здания Российского футбольного союза. Об этом сам Свиридов заявил корреспонденту ИА REGNUM.

«Я участвую в одиночном пикете, который провожу как обычный гражданин, как болельщик «Спартака» и просто как любитель футбола. После вчерашних событий, которые произошли в матче «Спартак» — «Сочи», я считаю, что было предвзятое судейство. Кто-то считает, что был заговор Российского футбольного союза против «Спартака», кто-то считает, что замешаны деньги букмекеров, которые поставили высокие коэффициенты на ничью, и судья обеспечил тот результат, который был выгоден определённым лицам, которые, возможно, осуществили преступное действие по подкупу судьи и по обеспечению результата. На мой взгляд и на взгляд экспертов — бывших игроков и судей — два пенальти были назначены незаконно. На мой взгляд, это как минимум повод для переигровки матча», — сказал Свиридов.

По его словам, руководство РФС должно быть отправлено в отставку, поскольку «под эгидой именно этой организации и под её ответственностью был проведён матч»: «Также я считаю, что необходимо провести расследование в отношении подозрений, которые высказываются, в отношении судьи Василия Казарцева, проверить его переговоры, денежные переводы, с кем он говорил, о чём говорил, и либо исключить версию с букмекерским следом, либо её подтвердить, что должно привести к серьёзным переменам как минимум в организации судейского процесса в России и российском футболе. Я очень надеюсь, что болельщики «Спартака» присоединятся ко мне и поддержат эти требования».

В ходе одиночного пикета Свиридов держал в руках плакаты «Руководство РФС в отставку!», «Такой футбол нам не нужен!» и «Спартак» — «Сочи»: переигровка!».

Напомним, накануне матч между «Спартаком» и «Сочи» закончился очередным судейским скандалом: ведя в счёте с разницей в два мяча, «Спартак» не удержал преимущество и сыграл вничью — 2:2. Оба гола в ворота столичной команды были забиты с пенальти, причём второй одиннадцатиметровый удар был назначен на последней минуте основного времени матча. Правомерность назначения пенальти вызвала горячие споры как в соцсетях, так и в экспертном сообществе. Впоследствии стало известно, что главного арбитра матча, Василия Казарцева, отстранили от работы.