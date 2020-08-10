Китай, 10 августа, 2020, 19:16 — ИА Регнум. Ведущий автопроизводитель КНР — компания First Automotive Works (FAW) по отчетам за июль резко нарастила объем продаж автомобилей марки «Хунци» («Красное знамя»), сообщает 10 августа Синьхуа.

(сс) ChengH Главный офис компании First Automotive Works (FAW)

В первом месяце второго полугодия компании удалось реализовать почти 322,5 тыс. автомашин, что на 23,2% превышает показатели июля 2019 года. О росте продаж на 7% и 40% соответственно также сообщили совместные предприятия FAW-Toyota и FAW-Volkswagen.

Сообщается, что компания была основана в 1953 году в административном центре северо-восточной провинции Цзилинь — городе Чаньчуне. Она считается «колыбелью» китайского автопрома.