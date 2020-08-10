Екатеринбург, 10 августа, 2020, 18:52 — ИА Регнум. 10 августа на стадионе «Екатеринбург Арена» в рамках 1-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 московское «Динамо» одержало уверенную победу над «Уралом» со счетом 2:0. Два гола со стороны команды Кирилла Новикова забили Клинтон Н’Жийе и Сильвестр Игбун на 38-й и 60-й минутах соответственно. Две голевые передачи на счету Себастьяна Щиманьского.

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Шунин

Одержав первую победу в сезоне и набрав 3 очка, московское «Динамо» временно заняло третью строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урал» без очков опустился на 10-ю позицию.