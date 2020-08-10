Владимир, 10 августа, 2020, 18:48 — ИА Регнум. Во Владимирской области за неделю с 3 по 9 августа было зарегистрировано 43 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

33.мвд.рф ДТП во Владимирской области

Восемь человек погибли в авариях, 59 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — четыре ребёнка.

Нетрезвые водители стали участниками пяти ДТП. За неделю 98 водителей попались за рулём в нетрезвом виде или отказались от прохождения медицинского освидетельствования.