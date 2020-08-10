Москва, 10 августа, 2020, 18:44 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала американскую компанию Apple виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений. Об этом сообщает 10 августа ведомства.

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Отмечается, что сегодня было завершено рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в отношении Apple по заявлению российской компании «Лаборатория Касперского».

В ходе расследования ФАС установила, что американский производитель занимает долю в 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store.

По данным антимонопольной службы, с октября 2018 года Apple проводила последовательную политику по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена.

«Нарушение выразилось также в установлении компанией Apple за собой права отклонять, не допускать в магазин приложений App Store любое приложение стороннего разработчика, даже если оно соответствует всем требованиям Apple», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании Apple будет выдано предписание об устранении нарушения.