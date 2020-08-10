Тамбов, 10 августа, 2020, 18:34 — ИА Регнум. В Тамбове у очередного проблемного многоквартирного дома появились перспективы завершения строительства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Речь идёт о многоэтажке по улице Коммунальная, 46: она может быть достроена по региональной госпрограмме за счет привлечения средств инвестора с участием ООО «АИЖК Строй» или за счет софинансирования из федерального бюджета через процедуру банкротства застройщика.

Tambov.gov.ru Первый вице-губернатор Олег Иванов провел совещание по достройке дома по улице Коммунальная в Тамбове

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает обеспечение условий для завершения строительства проблемных домов одной из важных задач, стоящих пред исполнительной властью региона.

«Областная власть никогда не бросит своих жителей. Мы делаем максимум возможного, чтобы проблемы решались», — подчёркивает губернатор.

Сегодня, 10 августа, по его поручению первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов провел совещание по достройке дома 46 по улице Коммунальная в Тамбове. Вместе с активными дольщиками и руководителями областных структур, ответственными за достройку объекта, он еще раз лично проинспектировал площадку и поручил скоординировать усилия всех задействованных сторон для завершающей стадии выполнения работ.

Ситуация по достройке проблемного объекта по улице Коммунальная, 46 в Тамбове находится на особом контроле региональной власти. Сам проект достройки разделен на два этапа: строительство жилого дома и торгово-офисного здания.

На данный момент закончены работы по возведению стен дома. В один слой уложена мягкая кровля. Установлены оконные и балконные блоки. Проводятся работы по приведению строительной площадки в нормативное состояние. Олег Иванов поручил администрации города Тамбова проработать вопрос подключения дома к сетям инженерной инфраструктуры.

На данный момент рассматриваются два варианта достройки дома. Первый сценарий предполагает завершение строительства за счет привлечения средств инвестора с участием ООО «АИЖК Строй» по государственной программе области «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Второй вариант — достройка за счет софинансирования из федерального бюджета через процедуру банкротства застройщика. Региональные власти уточняют, что после решения арбитражного суда будет понятен дальнейший ход развития событий.

За пять лет на достройку проблемных объектов в регионе было привлечено более 700 млн рублей. Было предотвращено банкротство шести застройщиков, в результате чего восемь долгостроев не попали в категорию проблемных объектов. За это время были введены в эксплуатацию двенадцать долгостроев, около 1 тыс. семей решили свои жилищные проблемы.