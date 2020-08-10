Санкт-Петербург, 10 августа, 2020, 18:33 — ИА Регнум. В гражданском обществе России должна сложиться новая культура применения средств индивидуальной защиты, в том числе масок и перчаток. Об этом в своем традиционном радиообращении к петербуржцам заявил 10 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Александр Беглов

Говоря о постепенной отмене введенных ранее из-за коронавируса ограничений, губернатор подчеркнул, что их дальнейшее смягчение возможно при условии соблюдения горожанами защитных мер.

«Вернулись к обычной работе МФЦ. Возобновили работу парки аттракционов. Но требование соблюдать меры личной безопасности и социальную дистанцию остается обязательным», — сказал Александр Беглов.

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Глава региона рассказал, что власти города на прошлой неделе вели активный мониторинг работы торговых центров в новых условиях, были зафиксированы отдельные нарушения, приняты меры по их устранению. Однако необходимо понимание не только со стороны бизнеса, но и обычных граждан.

«Вирус никуда не делся. В обществе должна сформироваться новая социальная культура применения защитных масок и перчаток», — заявил Беглов.

Он также отметил, что с 8 августа по решению Смольного в Петербург постепенно возвращаются уличные фестивали и спортивные праздники на свежем воздухе. Среди них — традиционный фестиваль «Опера — всем», перенесенный с июля на август из-за пандемии.

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Напомним, за 9 августа в Петербурге выявили 157 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, их общее число достигло 33 047 случаев. От COVID-19 скончались 2156 человек, выздоровели 24 087 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 8963 человек. Под медицинским наблюдением находится 771 человек.