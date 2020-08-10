* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 10 августа, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Последняя группа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет освобождена в Афганистане, передаёт 10 августа TOLO News.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Соответствующий указ афганский президент Ашраф Гани подписал сегодня, 10 августа. Из тюрем, в соответствии с договорённостями с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выйдут 400 членов этой группировки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что все пленные афганские силовики освобождены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), исламистская группировка заявила 30 июля.

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