Турин, Италия, 10 августа, 2020, 18:00 — ИА Регнум. 33-летний центральный полузащитник «Ювентуса» и национальной сборной Франции Блез Матуиди может продолжить карьеру в МЛС. На футболиста претендует «Интер Майами» Дэвида Бекхэма. Контракт француза с туринской командой истекает в конце сезона 2020/21.

Christophe Pelletier Блез Матуиди

В сезоне 2019/20 Матуиди принял участие в 35-ти встречах итальянской Серии А, в которых отметился двумя голевыми передачами.