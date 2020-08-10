Белград, 10 августа, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Решение о закупке военной и оборонительной техники каждая суверенная страна принимает самостоятельно, однако её правительство должно осознавать, какие краткосрочные и долгосрочные риски несут сделки с китайскими производителями вооружения. Об этом говорится в заявлении посольства США в Сербии в ответ на вопрос «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) о решении сербского руководства заказать у Китая систему ПВО FK-3.

Угрозы дяди Сэма

В сообщении диппредставительства США говорится о том, что любая страна «должна быть уверена, что закупка военного оборудования не будет угрожать ее национальной безопасности или ее экономической целостности», но такой уверенности не может быть, если «продавцы военного и оборонительного оборудования зависят от авторитарных властей, как в Китае».

Американские дипломаты также посоветовали сербским властям «работать над достижением более полного соответствия с общей оборонительной политикой и политикой безопасности ЕС».

«Выбор поставщика должен отражать задекларированную цель Сербии как можно сильнее приблизиться к Европе. Есть и другие продавцы, которые не зависят от авторитарных режимов, но предлагают оборудование, которое может удовлетворить оборонительные потребности Сербии и при этом сопоставимо по качеству и цене», — цитирует «Радио Свободная Европа» ответ посольства США в Сербии.

Напомним, что закупка китайской системы ПВО FK-3 запланирована в годовом отчете государственной компании Jugoimport SDPR, которая занимается импортом вооружения в Сербию.