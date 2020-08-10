Элиста, 10 августа, 2020, 17:46 — ИА Регнум. Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков получил отрицательный результат теста на коронавирус. В ближайшее время он завершит курс лечения и после восстановительного периода сможет вернуться к работе.

Glava.region08.ru Бату Хасиков

Хасиков был госпитализирован в инфекционный госпиталь №1 в Элисте 5 августа после нескольких дней, проведённых на самоизоляции дома. Болезнь протекала в лёгкой форме. Спустя 11 суток было проведено два теста на коронавирус, которые оказались отрицательными, пишет riakalm.ru.

ИА REGNUM напоминает, что глава Калмыкии сообщил о своём заболевании в соцсетях 5 августа.