Челябинск, 10 августа, 2020, 17:23 — ИА Регнум. В Челябинской области больницы, на площадях которых размещались госпитальные базы для пациентов с COVID-19, уже возвращаются к работе по своему профилю. Об этом сообщает оперштаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Больница

С 10 августа обычная работа возобновилась в областном перинатальном центре, магнитогорском Центре охраны материнства и детства, а также в гинекологическом отделении горбольницы № 1 Челябинска. Скоро такой же переход начнут горбольницы Челябинска № 2 и № 11.

Все они будут подготовлены должным образом. В зданиях проводят тщательную дезинфекцию и иные профилактические мероприятия.