Пекин, 10 августа, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Пекин осуждает визит министра здравоохранения и соцслужб США Алекса Азара на Тайвань, 10 августа сообщает агентство Синьхуа.

U.S. Department of Health and Human Services Алекс Азар

«Мы настоятельно призываем американскую сторону соблюдать принцип одного Китая… и прекратить любую форму официальных контактов с Тайванем» , — заявил на пресс-конференции в Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Отметим, США не только поддерживают контакты с Тайванем, но и поставляют Тайваню военные беспилотники, в отношении чего МИД КНР выражал протест 7 августа.

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