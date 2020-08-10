Киев, 10 августа, 2020, 17:20 — ИА Регнум. Самое страшное для Украины — если ее попытаются использовать в дестабилизации ситуации в Белоруссии, заявил 10 августа украинский эксперт, экономист Алексей Кущ, комментируя выборы президента РБ и последовавшие за ними события.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Украина очень экономически слаба, чтобы с помощью инвестиций и кредитов купить лояльность белорусского режима. Для субъектных игр в геополитику нужно быть экономически сильным, а предыдущая «патриотическая» власть делала всё, чтобы мы стали экономически слабой, аграрной страной», — отметил он.

Оценивая первые реакции Киева на итоги выборов в Белоруссии, Кущ заявил, что Украина «близка к совершению самой большой внешнеполитической ошибки последних шести лет», хотя и не уточнил, какой конкретно сценарий он имеет в виду.

ИА REGNUM напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский в настоящий момент не поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. В Раде настроены более радикально — там готовят к голосованию официальное постановление о непризнании итогов выборов 9 августа. Протестующих в Белоруссии публично поддержали и отдельные министры украинского правительства.