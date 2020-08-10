Киев, 10 августа, 2020, 17:11 — ИА Регнум. Потребительские цены на Украине в июле 2020 года по сравнению с июнем снизились на 0,6%, сообщила 10 августа украинская государственная служба статистики.

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Таким образом, отмечает ведомство, с начала нынешнего года инфляция на Украине составила 1,4%, в годовом измерении (к июлю 2019 года) — 2,4%.

По данным госстата, в июле на 15% подешевели яйца и овощи, что и обусловило итоговый результат.

ИА REGNUM напоминает, что украинское министерство экономики критически настроено относительно низкого уровня инфляции и даже называет нынешнюю ситуацию «катастрофической». Министр экономики Игорь Петрашко напомнил, что согласно макропрогнозам, заложенным в госбюджет, инфляция должна находиться на уровне 11%.

«Это означает падение конкурентоспособности, депрессию по заработным платам… для Украины это также депрессия относительно торговых балансов. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику», — заявил тогда чиновник.