Ярославль, 10 августа, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено строительство станции очистки фильтрата на полигоне твердых коммунальных отходов «Скоково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Станция очистки фильтрата

Оптимальная технология очистки стоков, а также этапы модернизации полигона были определены при участии экспертов общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. С учетом их рекомендаций власти Ярославской области приняли решение о строительстве очистных сооружений.

«Приоритетную роль в реализации задач национального проекта «Экология» играет формирование безопасной, комплексной системы обращения с отходами, — рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. — Модернизация «Скоково» стала большим шагом в этом направлении. Необходимость оборудования на полигоне очистных сооружений была обозначена при формировании концепции новой экологической политики, разработку которой инициировал губернатор Дмитрий Миронов. На новой станции параметры фильтрата будут доводить до показателей чистой воды, что даст возможность сбрасывать излишки в ручей. При этом часть жидкости будет по-прежнему использоваться для увлажнения полигона».

Как заявляют в правительстве, станция позволят удалять 99,9 процента загрязнителей. Установка способна улавливать частицы размером 0,001−0,0001 микрометра, включая соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы и красители.

Сейчас руководство полигона получает разрешительные документы для запуска станции. После получения разрешения на сброс сточных вод в ручей станция заработает. В ходе модернизации также обновилась инфраструктура полигона, построен мусородробильный комплекс. Все работы велись в рамках Новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым.