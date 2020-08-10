Ярославское правительство: очистные сооружения в «Скоково» готовы к работе
Ярославль, 10 августа, 2020, 17:10 — ИА Регнум. В Ярославской области завершено строительство станции очистки фильтрата на полигоне твердых коммунальных отходов «Скоково». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
Оптимальная технология очистки стоков, а также этапы модернизации полигона были определены при участии экспертов общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. С учетом их рекомендаций власти Ярославской области приняли решение о строительстве очистных сооружений.
Как заявляют в правительстве, станция позволят удалять 99,9 процента загрязнителей. Установка способна улавливать частицы размером 0,001−0,0001 микрометра, включая соли жесткости, сульфаты, нитраты, ионы натрия, малые молекулы и красители.
Сейчас руководство полигона получает разрешительные документы для запуска станции. После получения разрешения на сброс сточных вод в ручей станция заработает. В ходе модернизации также обновилась инфраструктура полигона, построен мусородробильный комплекс. Все работы велись в рамках Новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым.