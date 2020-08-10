Москва, 10 августа, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил радикально пересмотреть подход к назначению руководителей российского судейского корпуса в футболе, передает корреспондент ИА REGNUM 10 августа.

Футбольный судья

«От руководства судейским корпусом требуется не знание правил игры, а прежде всего способность наладить четкий контроль, отстроить систему, понятную и специалистам, и болельщикам. Очевидно, человек из мира футбола, связанный разными корпоративными условностями, этого сделать не в состоянии. Тут нужен свежий взгляд, нужен человек «со стороны», опытный и жесткий управленец, может быть с опытом работы в спецслужбах», — отметил Миронов.

Состоявшаяся в воскресенье 9 августа встреча первого тура чемпионата Российской премьер-лиги завершилась вничью (2:2). Матч «Спартак» — «Сочи» завершился судейским скандалом, оба гола сочинский клуб забил с пенальти, которые вызвали многочисленные вопросы у зрителей и специалистов. Главный арбитр встречи Василий Казарцев отстранен от дальнейшей работы.