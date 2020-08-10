Пекин, 10 августа, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Власти КНР поддерживают арест медиамагната Джимми Лая и его сообщников полицией Гонконга, 10 августа сообщает агентство «Синьхуа».

美国之音莉雅 Джимми Лай

"Он высокомерно призывал людей сражаться за Соединенные Штаты, участвовал в планировании, организации и подстрекательстве незаконных протестов» , — сказано в заявлении канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 71-летний медиамагнат и один из лидеров оппозиции Джимми Лай и ещё семеро человек были арестованы полицией Гонконга по новому закону о нацбезопасности.

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