Минск, 10 августа, 2020, 17:00 — ИА Регнум. Домохозяйка Светлана Тихановская, которая участвовала в выборах президента Белоруссии, подала жалобу в Центральную избирательную комиссию республики на результаты выборов. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба штаба Тихановской.

ИА REGNUM Выборы в Белоруссии

Напомним, что, согласно последним данным ЦИК Белоруссии, Тихановская набирает порядка 10% голосов избирателей, а действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — порядка 80%.

Тихановская еще накануне заявила, что результаты выборов сфальсифицированы и она их не признает. Она уверена, что большинство избирателей отдали свои голоса за нее.

В ночь на 10 августа в крупных городах Белоруссии, в том числе и в Минске, прошли стихийные акции протестов, переросшие в беспорядки и столкновения с силовиками. Сегодня оппозиция призывает своих сторонников снова выйти на улицы.