Ижевск, 10 августа, 2020, 17:00 — ИА Регнум. В настоящее время готовность Удмуртии к предстоящему отопительному сезону составляет 70,2%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

(сс) Geoffrey Gallaway Отопление

Наиболее активно подготовился Алнашский район — здесь показатель готовности к зиме составляет 93,2%, также в числе лидеров — Сарапульский район с показателем 82,1% и Якшур-Бодьинский — 78,6%.

В Глазове подготовка к отопительному сезону выполнена на 71%, 67% — Ижевск и Воткинск, 65% — Можга, 64% — Сарапул.

План по заготовке угля в республике перевыполнен на 11,8%, по жидкому топливу — на 2,7%. Показатель заготовки дров составляет около 45% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Сарапула Александр Ессен говорил, что власти города планируют найти другого концессионера по обслуживанию городских теплосетей для заключения договора. Он уточнил, что город надеется заключить новый договор с надёжным партнером, который бы выполнял свои обязательства в полном объеме.

Кроме того, город не пойдет на заключение мирового соглашения по иску о расторжении договора концессии с ГЭК (ООО «Губахинская энергетическая компания»).