Киев, 10 августа, 2020, 16:54 — ИА Регнум. На Украине в ближайшее время может резко увеличиться количество смертей от коронавируса. Этот вопрос обсуждался сегодня, 10 августа, на традиционном селекторном совещании под председательством президента страны Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40−50 в день.

Также участники совещания обсудили подготовку ко второй волне эпидемии коронавируса, обратив внимание, что аналогичная ситуация складывается и странах ЕС.

«Украинцам необходимо четко разъяснить правила и особенности карантина. Люди у нас ответственные, но они должны понимать, к чему им готовиться, что такое адаптивный карантин. Надо объяснить людям, почему один город находится в «красной» зоне, а другие — в «зеленой»», — подчеркнул Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что ранее на Украине в очередной раз резко выросло число заболевших от коронавируса, и несколько дней подряд этот показатель держался в районе 1,5 тыс. заболевших в день, обновив соответствующие антирекорды. 7 августа в стране наблюдался пик смертности от болезни — за день, согласно официальным данным, погибли 33 человека.