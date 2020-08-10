Архангельск, 10 августа, 2020, 16:54 — ИА Регнум. Архангельская комиссия по расследованию летальных исходов пациентов с коронавирусом подтвердила гибель 167 человек от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Комиссия проанализировала ещё 27 пакетов документов. В итоге установлено, что причиной смерти в 17 случаях стали осложнения, вызванные COVID-19, в остальных десяти — иные заболевания. Таким образом, по состоянию на 10 августа официально подтверждено 167 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.

Добавим, что по данным федерального штаба, в Архангельской области с диагнозом COVID-19 скончались 219 человек.