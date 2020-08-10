Мещовск, Калужская область, 10 августа, 2020, 18:35 — ИА Регнум. В городе Старица Тверской области задержан 35-летний гражданин Абхазии, который подозревается в ограблении водителя-экспедитора. Об этом 10 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Диана Титарова.

Задержание

По версии следствия, в обед 29 июля трое злоумышленников на четвертом километре автодороги Козельск — Мещовск Калужской области, используя газовый баллончик, ограбили водителя-экспедитора ООО «Флексмар», забрав у него более 500 тысяч рублей, видеорегистратор и мобильный телефон.

Задержанный дал признательные показания и заключён под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ведётся поиск двух остальных участников ограбления.