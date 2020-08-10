Бесплатного интернета не бывает: эксперт о качестве связи в России
Москва, 10 августа, 2020, 16:50 — ИА Регнум. «Бесплатного интернета» нет и быть не может и, если кто-то из пользователей не платит за ту или иную услугу, это значит, что ее оплачивает другой пользователь, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 10 августа, президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин.
Владимир Чичилимов ИА Красная Весна
Ноутбук
В понедельник президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Роскомнадзора Андреем Липовым. Одной из основных тем были вопросы развития и качества связи, обсуждались также темы защиты персональных данных и выявления противоправного контента.
«Как государство может стимулировать рост качества связи? Проблема качества и надёжности — это комплексная проблема, а не только производная от используемых протоколов и технических решений.
Во-первых, как стало очевидно в последнее время, бесплатный и неограниченный доступ к информационным и развлекательным ресурсам приводит к драматическому росту потребления. Следовательно, перечень таких ресурсов должен быть строго ограничен.
Во-вторых, рынок ждёт стандартизации протоколов компрессии видеосигнала. Это серьёзный шаг в направлении оптимизации трафика.
И, наконец, важно помнить, никакого «бесплатного интернета» нет и быть не может. Строительство сетей — это очень серьёзные капитальные затраты. То, что бесплатно для одного пользователя, всегда включено в счёт другого.
И уровень проникновения, и трафик в российском сегменте интернета растут. В период вынужденной изоляции проблема качества и надежности сетей лишь обострилась. Даже крупнейшие операторы — члены нашего Союза оценивали уровень загрузки сетей в это время как крайне высокий, на уровне новогоднего, до 90% емкостей оказалось задействовано. Тем не менее это бизнес операторов связи и зона их прямой ответственности.
Разрабатываемая Роскомнадзором система мониторинга и управления сетью связи общего пользования — это технически сложный проект, требующий большого количества интеграций с информационными системами операторов. Его цель — обеспечить точную диагностику возникающих проблем при передаче данных, иными словами, не допустить перекладывания проблем с больной головы на здоровую. Это очень важная задача, в том числе позволяющая оптимально справляться с проблемами восстановления сетей», — отметил Михаил Дёмин.