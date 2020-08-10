Киев, 10 августа, 2020, 16:47 — ИА Регнум. Верховной раде Украины предложат рассмотреть постановление о непризнании легитимности выборов президента Белоруссии, заявил 10 августа народный депутат фракции «Евросолидарность» Алексей Гончаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня в Раде было создано межфракционное объединение «За демократическую Беларусь», куда вошли в основном представители фракции Порошенко.

Гончаренко заявил, что объединение делает заявление о непризнании президентских выборов в Белоруссии и регистрирует соответствующее постановление.

«Призываем все демократические страны осудить насилие против мирных протестующих, дать принципиальную оценку фактам правонарушений во время выборов президента Беларуси и не признавать легитимность их результатов», — заявил украинский депутат.

Вместе с тем пока не ясно, когда именно парламент Украины может рассмотреть соответствующий документ. Сейчас депутаты на летних каникулах, и следующее заседание должно состояться только в сентябре, почти через месяц.

ИА REGNUM отмечает, что пока что президент Украины Владимир Зеленский не поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, ограничившись вместо этого общими призывами к мирному решению конфликта.

Вместе с тем граждан Белоруссии в их «стремлении к свободе» поддержали отдельные министры правительства Украины, а также ряд депутатов украинской Рады.