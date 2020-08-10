Ижевск, 10 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. В Ижевске приступили к ремонтным работам на последнем из запланированных в этом году в рамках мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» объекте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Начался ремонт дороги на улице Саранская, которая была построена в 60-х годах прошлого века.

«От старого асфальтового покрытия в некоторых местах практически ничего не осталось. Ситуацию уже не мог спасти ни ямочный ремонт, ни ремонт картами», — отметил глава города Олег Бекмеметьев. Протяженность ремонтируемого участка составит 634 метра.

Здесь будет разобрано старое дорожное основание, вынут грунт и уложено новое основание из щебня и ПГС. Затем будет уложено покрытие из нижнего слоя асфальтобетона и верхнего из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также планируется обновить тротуар на протяжении всей улицы Саранской.

ИА REGNUM напоминает, в настоящее время в рамках нацпроекта БКАД в Ижевске продолжаются работы на десяти объектах улично-дорожной сети, 13 участков дорог уже сданы в эксплуатацию после ремонта.