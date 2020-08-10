Бейрут, 10 августа, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Материалы дела о взрыве в порту Бейрута (произошёл 4 августа 2020 г.) отправлены в Судебный совет Ливана на рассмотрение, передаёт 10 августа Al-Mayadeen.

Freimut Bahlo Последствия взрыва в Бейруте

Решение передать материалы в суд приняли министры страны на сегодняшнем заседании.

Напомним, в результате взрыва на складе аммиачной селитры в Бейруте погибли 158 и ранены более шести тысяч человек. Ряд чиновников, отвечающих за порт, помещены под домашний арест.

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В стране на фоне этого события начались антиправительственные выступления. Как ранее сообщало ИА REGNUM, ливанский министр финансов подал в отставку.

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