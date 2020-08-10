Екатеринбург, 10 августа, 2020, 16:40 — ИА Регнум. Певец Александр Новиков получит из государственного бюджета 1 млн рублей компенсации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

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Барду возместят деньги из-за «незаконного привлечения» Новикова к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве с возведением коттеджного посёлка «Бухта Квинс». Певец планировал взыскать 1 млн рублей для покрытия расходов на юристов.

Суд полностью удовлетворил иск барда.

Как сообщало ИА REGNUM, Новиков сначала проходил по уголовному делу как один из обвиняемых, позже — как свидетель. В последнем качестве его допрашивали в декабре 2019 года.