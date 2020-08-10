Казань, 10 августа, 2020, 16:38 — ИА Регнум. В Татарии начальнику исправительной колонии-5 УФСИН России по РТ предъявлено обвинение в получении взяток. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Установлено, что в 2018 году мужчина, находясь в должности начальника исправительной колонии, получал от родственника одного из осужденных 100 тыс. рублей за пронос на территорию сотовых телефонов и комплектующих для последующей реализации. Следствию удалось выявить четыре факта проноса 11 телефонов.

Мужчина свою причастность к совершению преступления не признал. Суд отправил подозреваемого под домашний арест. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды противоправных действий, расследование продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Мордовии в сентябре 2019 года сотрудник колонии получил от одного из заключенных переводом на банковскую карту 5 тыс. рублей за общее покровительство и невыявление возможных фактов нарушений режима. Позднее от этого же заключённого он получил ещё 15 тыс. рублей из ранее оговорённых 30 тыс. рублей за пронос на территорию колонии мобильного телефона.

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