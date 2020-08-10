Лондон, 10 августа, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Британскому актёру Роберту Паттинсону пришлось соврать Кристоферу Нолану, чтобы попасть на пробы нового фильма о Бэтмене. Об этом 10 августа сообщает «Мир Фантастики».

Eva Rinaldi Роберт Паттинсон

Актёр хотел попасть на пробы «Бэтмена» во время съёмок «Довода» от Кристофера Нолана. Из-за того, что вся информация о новом кинокомиксе хранилась в секрете, Паттинсону пришлось соврать режиссёру о том, куда именно он направляется.

По словам актёра, Нолан моментально «раскрыл» его. Напомним, съёмки «Бэтмена» всё ещё идут, а премьера картины ожидается в октябре 2021 года.