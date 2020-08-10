Москва, 10 августа, 2020, 16:30 — ИА Регнум. Истребители Су-27 воздушно-космических сил России перехватили два американских самолета-разведчика над Черным морем. Об этом сегодня, 10 августа, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru Истребители Су-27

Сообщается, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающиеся к государственной границе цели. Было принято решение поднять в воздух истребители Су-27 из состава дежурных сил Южного военного округа для перехвата целей.

Перехватчики опознали цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Поняв, что их летят перехватывать российские самолеты, американские воздушные судна сменили курс и начали отдаляться от государственной границы. Российские перехватчики вернулись на аэродромы базирования.