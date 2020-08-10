Москва, 10 августа, 2020, 16:22 — ИА Регнум. Кредитование физических лиц российскими банками в июле 2020 года выросло на 1,7%. Об этом сообщила 10 августа пресс-служба Банка России.

Дарья Драй ИА REGNUM Отделение банка

«Суммарная задолженность по кредитам физическим лицам выросла на 1,7% (по сравнению с ростом на 0,9% в июне)», — говорится в сообщении.

При этом в Центробанке отметили, что качество кредитов стабилизировалось на уровне до начала пандемии. В частности, тенденцию к улучшению демонстрирует коэффициент выхода в первую просрочку: в сегменте кредитов наличными доля ранних просрочек в июле снизилась до 5,9% с пикового значения 11,7% в мае, в ипотечном кредитовании показатель снизился до 5,1% с 9,8% соответственно.

Кредитование юридических лиц в июле, согласно данным регулятора, также продолжало расти — с устранением фактора валютной переоценки рост за июль составил 1,3%.