Белгород, 10 августа, 2020, 16:20 — ИА Регнум. Памятный знак идеологу и наиболее видному деятелю старообрядчества в период его зарождения протопопу Аввакуму появился в Белгороде. Его установили в честь 400-летия священника, сообщили 10 августа в пресс-службе мэрии Белгорода.

Beladm.ru Памятный знак протопопу Аввакуму в Белгороде

Обелиск в виде раскрытой книги установили рядом с действующей старообрядческой церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Мэр города Юрий Галдун поблагодарил всех, кто принимал участие в установке знака и отметил, что «гордится тем, что это произошло в Белгороде».

«Я всех душевно поздравляю с открытием памятника человеку, который воплощает собой верность Христу. Я вырос в Сибири, среди старообрядческих храмов и скитов, и во мне это воспитало колоссальное уважение к традициям», — поздравил прихожан митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

В Белгородском историко-краеведческом музее 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума посвящена выставка «Ревнитель древнего благочестия. Поморское староверие от севера до юга».