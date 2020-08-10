Кемерово, 10 августа, 2020, 16:17 — ИА Регнум. Новый учебный год в образовательных учреждениях Кемеровской области планируется начать в очном режиме, но с соблюдением противоэпидемических мер, рекомендованные Роспотребнадзором. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Алексей Колчин ИА REGNUM Школьная линейка

Так, раз в неделю в образовательных учреждениях должна проводиться генеральная уборка. Предусмотрена ежедневная влажная уборка и наличие антисептиков.

«За каждым классом мы закрепим отдельный кабинет, в котором дети будут обучаться по всем предметам, кроме физической культуры, изобразительного искусства, технологии, физики и химии — на этих уроках ученикам может понадобиться специальное оборудование. Чтобы минимизировать контакты обучающихся, школы будут работать по особому расписанию уроков и перемен», — цитирует «Газета Кемерова» министра образования и науки Кузбасса Софью Балакиреву.

Сейчас в школах ведётся подготовка к соблюдению всех рекомендаций.

В ссузах и колледжах будут действовать аналогичные правила. В вузах, помимо названных мер, будет обязательное ношение масок.