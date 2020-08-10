Обнинск, Калужская область, 10 августа, 2020, 18:04 — ИА Регнум. В городе Обнинске Калужской области за прошедшую неделю наблюдался рост случаев острых респираторных вирусных инфекций. К врачам обратился 141 взрослый и 52 ребёнка, что на 83 случая больше, чем неделей ранее. Об этом 10 августа заявил на планёрке в горадминистрации главный государственный санитарный врач Обнинска Владимир Марков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Градусники

По словам Маркова, необходима скорейшая вакцинация населения против гриппа с целью профилактики заболевания. Одновременно ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется. В городе регистрируется до 13 случаев в неделю.

По состоянию на 10 августа в Обнинске отмечено 157 подтверждённых положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию, сообщили ИА REGNUM в оперштабе области.