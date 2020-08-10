Прага, 10 августа, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Российская теннисистка Вероника Кудерметова проиграла представительнице Канады Эжени Бушар в первом круге турнира в Праге. Встреча завершилась со счётом 0:6, 3:6.

Андрей Пронин ИА REGNUM Вероника Кудерметова

Кудерметова дважды подала навылет, допустив две двойные ошибки, и не реализовала ни одного брейк-пойнта. На счету её соперницы пять эйсов, две ошибки на подаче и четыре брейка.

Во втором круге Бушар сыграет с победительницей матча между Тамарой Зиданшек (Словения) и Катержиной Синяковой (Чехия).