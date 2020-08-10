Самара, 10 августа, 2020, 16:07 — ИА Регнум. Увеличить пропускную способность фитнес-центров было решено в Самарской области. Об этом 10 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Biso Фитнесс-центр

По сообщению пресс-службы ведомства, решение об увеличении пропускной способности этих центров до 50% было принято на заседании оперативного штаба региона.

Отмечается, что ранее было разрешено допускать до занятий лишь 20% посетителей.

Сообщается, что за минувшую неделю в регионе фиксируется снижение количества случаев ОРВИ (на 13%) и пневмонии (на 8,3%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в регионе всего было выявлено 7272 факта заражения коронавирусной инфекцией. При этом справились с ней 5472 человека.