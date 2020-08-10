Ростов-на-Дону, 10 августа, 2020, 15:59 — ИА Регнум. В Ростовской области на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог произошло смертельное ДТП, в котором погибли люди, среди пострадавших — ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Автокатастрофа произошла в 14:20 мск на 52 км автодороги Ростов — Таганрог. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу движения и столкнулся со встречным Hyundai Solaris.

В настоящее время известно о трёх погибших. Это водитель Hyundai Solaris и две пассажирки. Травмы получили водитель микроавтобуса и ребёнок 2017 года рождения, находившийся в Hyundai Solaris. Информация уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.