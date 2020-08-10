Симферополь, 10 августа, 2020, 15:58 — ИА Регнум. 100% посевных площадей под зерновыми культурами убрано аграриями в Республике Крым, об этом сообщается на сайте правительства региона 10 августа.

Юрий Ляшко ИА Красная Весна Комбайн в поле

В 2020 году под зерновые культуры было отдано 530 тысяч гектаров, на данный момент убрано 100% посевных площадей. Урожай составил 1 млн 12 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составила чуть более 19 ц/га.

«Лидером по намолоту зерна стал Красногвардейский район — 146,6 тысяч тонн, на 2 месте Ленинский район — 110 тысяч тонн, на 3 месте — Джанкойский район — 102,8 тысячи тонн», — уточнили в республиканском минсельхозе.

Сейчас в хозяйствах приступили к обработке почвы под новый урожай: уже подготовлено 336,9 тысячи га почвы под урожай 2021 года, или 62%. 10,6 тыс. га обработано по технологии No-Till (Красноперекопский — 2,5 тыс. га, Черноморский — 8,1 тысяч га). Потребность в семенах озимых культур по Республике Крым для посева под урожай 2021 года составляет 77,93 тысяч тонн.