Москва, 10 августа, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Регионы России получат 50% вакцин от гриппа до конца лета, остальная часть будет направлена в сентябре-октябре. Об этом 10 августа заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

По его словам, отгрузка вакцины в дальние регионы России началась с сегодняшнего дня. Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Россию поступит четыре штамма вируса гриппа типов А и В.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить вакциной от гриппа до 60% граждан республики.