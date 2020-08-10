Флоренция, Италия, 10 августа, 2020, 15:53 — ИА Регнум. В 2020 году объем экспорта итальянских вин сократится впервые за последние 30 лет, с таким прогнозом выступили в понедельник, 10 августа, эксперты национальной бизнес-ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti.

Дмитрий Синица ИА Красная Весна Вино в бутылках

В 2019 году был установлен очередной рекорд, объем экспорта вин Италии составил 6,4 млрд евро.

Основными причинами вероятного снижения объемов экспорта считаются «коронакризис» и снижение объемов международной торговли.