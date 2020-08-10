Ростов-на-Дону, 10 августа, 2020, 15:50 — ИА Регнум. Ростовская область ожидает партию инкубационных яиц из США. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 10 августа.

ИА REGNUM Индейка

Когда ожидается поставка 70 тыс. яиц для выведения птенцов индейки на Дону, пока неизвестно. Уточняется, что партия будет завезена на инкубатор в Усть-Донецкий район, куда в июле 2020 года поступило 72 тыс. яиц индейки. Первый выводок молодняка ожидается в третьей декаде августа.

Всего для компании «Индюшкин двор», который занял производственные площадки обанкротившегося агрохолдинга «Евродон», в 2020 году потребуется 2,3 млн штук инкубационного яйца. К концу 2020 года планируется произвести до 2,65 тыс. тонн мяса индейки.