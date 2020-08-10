Москва, 10 августа, 2020, 15:48 — ИА Регнум. Самым лучшим музыкальным фестивалем под открытым небом (open-air) в России назван фестиваль «Спасская башня» на Красной площади в Москве (28 августа — 6 сентября 2020 года), свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Фестиваль «Спасская башня» на Красной площади в Москве

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На втором месте оказался фестиваль «Jazzовые Сезоны», Горки Ленинские в Подмосковье (22−23 августа 2020 года), на третьем — Crescendo в Олимпийском парке в Сочи (17−18 августа).

В пятерку лучших музыкальных фестивалей open-air вошли Green Royal Fest в Саду Вайнера в Екатеринбурге (10−14 августа) и «Лето в городе» в Ижевске (4 августа — 20 сентября 2020 года).

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим осенним гастрономическим фестивалем в городах России стал фестиваль «Золотая осень» в Москве.

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