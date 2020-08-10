Турин, Италия, 10 августа, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне 2019/20 признан нападающий Криштиану Роналду. Об этом 10 августа сообщается на сайте клуба.

Кирилл Венедиктов soccer.ru Криштиану Роналду

«Роналду признан лучшим за свои голы, класс, хладнокровие и лидерство», — говорится в сообщении.

В прошедшем сезоне 35-летний Роналду во второй раз стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса». Он сыграл 33 матча в Серии А, в которых забил 31 гол.

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