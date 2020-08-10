Тамбов, 10 августа, 2020, 15:44 — ИА Регнум. Рок-фестиваль «Чернозём-2020» пройдёт в Тамбовской области с 14 по 16 августа. Как сообщает ИА REGNUM, эту информацию 10 августа подтвердили организаторы мероприятия.

Марина Каширская ИА REGNUM «Чернозём-2019»

Фестиваль пройдёт на Татарском валу в шестой раз. В 2020 году на его территории развернут две полноценные сцены, на которых за три дня выступят более 40 музыкальных коллективов и артистов.

На территории фестиваля посетители будут должны носить маски, которые выдадут бесплатно, и регулярно обрабатывать руки антисептиками, которые также предоставят организаторы. Автограф-сессии проводиться не будут. От посещения фестиваля рекомендовали воздержаться лиц старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, а также детей.