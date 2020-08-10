Ростов-на-Дону, 10 августа, 2020, 15:43 — ИА Регнум. В Ростовской области приступили к возрождению производства мяса индейки. Крупнейшие площадки для выращивания птицы в Красносулинском и Октябрьском районах прошли проверку, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 10 августа.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Индюшки

Площадки обанкротившегося агрохолдинга «Евродон» на хуторе Маркин и в Пролетарском сельском поселении заняла компания ООО «Индюшкин двор». На одну из площадок уже завезена первая партия индюшат из Германии — 50 тыс. голов.

ИА REGNUM сообщало, что донской губернатор Василий Голубев назвал 2020 год переломным для обанкротившегося агрохолдинга «Евродон». При этом перезапуск производства мяса индейки оценивалось в 8 млрд рублей.